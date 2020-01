Die Tuxedo Jazzband aus Düsseldorf spielt am Freitag, 24. Januar, um 20.30 Uhr im Jazzclub im Hopfensack, Kalkstraße 23.

Diese Gruppe wurde in den 60-er Jahren gegründet, benannt nach einer Band aus New Orleans. Die Musiker dieser Gruppe orientieren sich am Swing, modernen Dixieland und Mainstream Jazz. Sie haben auf vielen Jazzfestivals und internationalen Jazzclubs die Zuhörer begeistert. So soll es auch am Freitag in Mülheim sein.

Der Eintritt zum Konzert der Tuxedo Jazzband kostet 10 Euro. Mitglieder des Mülheimer Jazzclubs zahlen die Hälfte. Schüler und Studenten kommen für 2 Euro in den Musikgenuss.