Sie werden plötzlich extrem wichtig. Sie regeln den sicheren, vorgeschriebenen Abstand bei Veranstaltungen aller Art. Damit werden sie im wahrsten Sinne zu „Leitfiguren“ unserer Krisengesellschaft. Aber waren sie das nicht immer – natürlich in Platnummern nicht in Metern? Hier ein ziemlich zeitloser Beitrag:

Leitfigur



Von Leitfiguren ist ziemlich oft die Rede. Nicht nur Ziegen auf Wegweisern im Gaistal, sondern auch Paul Bocuse, der Koch, oder Coco Chanel, die Nr. 5, sind und waren Leitfiguren. Leitfigur für mich in den 60er Jahren war die Platzanweiserin im Kino. Ich habe sie nur dunkel in Erinnerung, aber sie leitete mich sicher zur Rasier-Loge. Ob es dieselbe war, die in der Pause Eis und Bonbons aus dem Bauchladen heraus verkaufte? Ihresgleichen wurde, soweit ich weiß, nie und nirgends öffentlich gewürdigt, beklatscht oder mit einem Denkmal bedacht: Die unbekannte Platzanweiserin!

Ist auch nicht so einfach. Dieses Denkmal müsste ja in einem dunklen Raum installiert werden oder wäre auf freier Rasenfläche erst spät abends zugänglich, um im kurzen Aufblitzen einer Taschenlampe vor ein paar Sitzreihen die Konturen einer weiblichen Gestalt zu erhaschen.

Wie ich jetzt erfuhr, zeigte die ARD wohl verschiedentlich den 1984 hergestellten Fernsehfilm „Die Platzanweiserin“ mit Maria Hartmann. Da war ich wohl leider jedes Mal im Kino.

Eins waren diese meist weiblichen Leitfiguren aber nie: Schlüsselfiguren. Im Gegensatz zu sicherheitsrelevanten Leitfiguren im Justizbereich. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.