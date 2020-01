Zum zweiten Mal dabei

In der 51. Woche, ab dem 17. Dezember 2019, stellte der Mülheimer Sänger Philipp Hemmelmann sein neues Lied "Erinnerungen" auf WDR2 vor.

Bereits im April hatte er dort in der Reihe "Szene im Westen" mit seinem Lied "She" teilgenommen und war damit zum Wochengewinner gewählt worden.

Erneuter Anlauf mit deutschem Text

Text und Musik zu „Erinnerungen“ stammen aus Hemmelmanns Feder, die Instrumente spielte er selbst ein. Für den letzten Feinschliff sorgte wieder der Mülheimer Produzent Yo Scheppert.

Musikvideo auf Youtube

Auch für "Erinnerungen" wurde begleitend ein Musikvideo produziert, diesmal mit dem Mülheimer Videokünstler Ernest Berisha.

Die Filmaufnahmen entstanden so auch größtenteils an Schauplätzen in Mülheim an der Ruhr.

Unterstützt wurde das Gesamtprojekt "Erinnerungen" von create music im Rahmen der Bandförderung NRW.

Link zum Video: https://youtu.be/dRkEX-TYRKg