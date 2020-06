Der erste Garagenverkauf der „Schmökerstube“ am 6. Juni war ein Erfolg für das Team. Unter Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen konnten nach langer Zeit die ersten Besucher wieder im Angebot des ehrenamtlichen Bücherantiquariats stöbern. Am Samstag, 20. Juni, wird von 10 bis 13 Uhr in der ehemaligen Bücherbus-Garage der Stadtbibliothek in der Wallstraße der nächste Büchermarkt stattfinden.



Ab Juli wird die Verkaufsaktion an jedem ersten und dritten Samstag im Monat stattfinden.Zu den alten Öffnungszeiten wird man in absehbarer Zeit noch nicht zurückkehren können, da die Abstandsregelungen es für die Räumlichkeiten der Schmökerstube nicht zulassen. Der Freundeskreis freut sich aber darauf, in der Busgarage wieder ein regelmäßiges Angebot an gut erhaltenen, gebrauchten Büchern präsentieren zu können.