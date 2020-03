Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL Paketshop in Mülheim bei Einzelhandel Muhammad, Schloßstraße 31, eingerichtet.Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Die Nachfrage nach Packstationen ist weiterhin groß. Daher legt die DHL Group jetzt in Speldorf nach: Die Packstation an der Duisburger Straße 365 am REWE Markt, rechts neben dem Eingang, steht ab sofort mit einer Fächerkapazität von 133 Fächern montags bis samstags von 6.30 bis 21 Uhr zur Verfügung.