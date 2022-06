En Ssaansche klopp an de Hemmelsdüar aan. „Kumm erinn“, röp däm Petrus. „Wie che-iht'schet denn?" „Och, jo, chanz chudd, leewen Pitter, merr oahne Flöögel, do ös dat Fleege nee ssoa bänsig!." „Jo, do heese Rääch, äwwer dä leewe Herrchott heet’sche all ees en Ingel aanchemeld. Waach ees, ick hoal'sche dinne Flöögel" Däm Petrus fleeg in de Flöögelkaamer, un dä Ssaansche kiik erömm. Do ssüht he anne Waund ene Houpe chanz chroate Uhre met chewäulige Wieser hange. Un ouner dä Uhre, do stoune Name: Rezepp Erdogan, Andreas Scheuer, Bischopp Wölki, Victor Orban, Sepp Blatter, Boris Johnson ... Däm Petrus kömp ut de Flögelschoppen retuur cheflooge. Do froog’m dä Ssaansche: "Pitter, verklöar me-i ees, watt hässe do föar chewäulige Uhre stohne?"

"Och, die Uhre, jo, dat sinn die Leewesuhre van dä beröhmte Kääls op’e Ääd. Politickers un aunere. Merr et me-is Politickers. Ömmer, wenn e-inen van dä Kääls leege de-it of wat Döösiges vertellt, dann che-iht sin Uhr rubbelemies em paar Stound widder un sin Leewe wäd kott un kötter." "Be-i jede Lööch?“ „Chemäcklich,“sseet däm Petrus. „Och, jo, verhafftich,“sseet dä Ssaansche, „dat kamme waal tukieke - do all wi-er, be-i dän Orban, do! be-i dä Lööchner Boris Johnson, do ouk be-i Erdogan! - Merr vertell me-i ees, wo hässe denn die Leewesuhr van däm Trump un vam Putin?"

Däm Petrus kiik vöarseechtig heröm of nömmes am Luustere ös: "Merr, dat derfse dän leewe Herrchott nee vertelle, die Uhre van Trump un vam Putin häpp ick bitts in minnem Bürro - ees Ventilators!"