Messe Essen, zweite Woche der Herbstferien: Normalerweise tobt hier das Leben, denn dies ist der traditionelle Termin der Internationalen Spieletage – Spiel. Seit 37 Jahren ist das so. Corona-bedingt findet die weltgrößte Spielemesse für Jedermann in diesem Jahr nur digital statt. Der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag hat die Veranstaltung mit großem Aufwand ins Internet verlegt.

Von Andrea Rosenthal

Dominique Metzler, Geschäftsführerin des Friedhelm Merz Verlages, erklärt während der digitalen Pressekonferenz: „In den letzten Monaten ist eine einzigartige Messe- und Brettspielplattform entstanden, deren Inhalte nach Messeende überwiegend online bleiben. Damit schafft der Friedhelm Merz Verlag mit SPIEL.digital letztendlich auch ein neues, modernes Informationsportal, von dem die Branche langfristig profitieren wird.“

Mit diesem Konzept konnten mehr als 400 Aussteller aus 41 Nationen begeistert werden. Sie präsentieren ihre Spieleneuheiten im Netz. In Youtube-Videos, Live-Schaltungen und Blogs berichten Journalisten, Spielekenner, Verlage und Autoren über Spielregeln, Making-Off und neuen Ideen. Was viele Besucher jedes Jahr in die Messehallen nach Essen zieht, ist jedoch die Möglichkeit, die Spiele ausprobieren zu können. Die Verlage stellen zahlreiche Regelerklärer, um den Brettspielfreunden das Studieren der Spielregeln zu ersparen. So kann man schnell und unkompliziert ins Spiel einsteigen. Oft treffen sich Unbekannte an einem Tisch, um gemeinsam zu spielen.

Dominique Metzler und ihrem Sohn Maximilian war es wichtig, diese Möglichkeit auch digital zu schaffen. Unter Einbeziehung verschiedenster Experten ist das gelungen. Er erklärt: „Bei freiem Eintritt können Brettspielfans über 1.400 Neuheiten und Weltpremieren entdecken und an virtuellen Spieltischen ausprobieren. Möglich wird dies durch die Integration von Online-Plattformen wie Board Game Arena oder Tabletopia, auf denen Brettspielbegeisterte wie an einem realen Spieltisch spielen. Beide Plattformen stellen Besuchern der SPIEL.digital kostenlose Zugänge zur Verfügung. Wer seine Brettspielschätze auch gleich kaufen möchte, kann das selbstverständlich tun.“

Um den Spielefreunden aus aller Welt die Teilnahme zu ermöglichen, ist die SPIEL.digital von Donnerstag, 22. Oktober, 10 Uhr bis Sonntag, 25. Oktober, 23.59 Uhr vier Tage lang rund um die Uhr geöffnet. Die Eröffnungsshow der SPIEL.digital wird am Donnerstag um 13 Uhr auf dem deutschen Livestream-Kanal (https://spiel.digital/de) gesendet.

Deutscher Spielepreis 2020

Ganz im Trend liegen die diesjährigen beiden kooperativen Hauptpreisträger des weltweit wichtigsten Publikumspreises für Gesellschaftsspiele, des Deutschen Spielepreises, der 2020 sein 30. Jubiläum feiert und in den Kategorien "Bestes Familien- und Erwachsenenspiel" sowie "Bestes Kinderspiel" vergeben wird. Dieses Jahr räumt der Kosmos Verlag gleich doppelt ab. Der Stuttgarter Spieleverlag gewinnt mit DIE CREW in der Kategorie „Bestes Familien- und Erwachsenenspiel“ und trägt auch in der Kategorie „Bestes Kinderpiel“ mit ANDOR JUNIOR den Sieg davon.

innoSPIEL 2020

Die Auszeichnung innoSPIEL gewinnt ROOT als innovativstes Spiel des Jahrgangs. Spiele mit immer neuen Mechanismen tauchen auf. Viele davon brechen mit bekannten Mustern und gehen völlig neue Wege. Der innoSPIEL, eine Auszeichnung für herausragende Brettspiel-Innovationen, ehrt einmal im Jahr ein besonders innovatives Gesellschaftsspiel. In diesem Jahr macht ROOT (Leder Games/Quality Beast) das Rennen. Nominiert waren weiterhin PALM ISLAND (Kosmos Verlag) und TEAM3 (ABACUSSPIELE).

ROOT ist ein gelungenes asymmetrisches Spiel, das mehrere Spielgenres in hervorragender Ausstattung und Gestaltung auf einem Brett vereint. Es ist nicht nur Strategie- sondern zugleich Mehrheitenspiel, Eurogame, Handels- und Deckbauspiel. ROOT spielt sich in jeder Rolle komplett anders, doch immer verzahnt der Autor alle Mechanismen auf nahezu perfekte Weise kunstvoll miteinander. Jeder Spieler verfolgt bei ROOT ein eigenes Ziel, hat eigene Spielregeln, nutzt identisches Spielmaterial auf jeweils spezielle Weise und interagiert auf unterschiedliche Art mit den anderen Mitspielern. Diese völlig verschiedenen Spielweisen der einzelnen Fraktionen, die dennoch ein harmonisches Ganzes und ein perfektes Spielgefühl ergeben, hat es auf dem Spieltisch noch nie gegeben. Und diese Innopvation wurde mit dem Preis geehrt.

Natürlich wird sich der Lokalkompass auch in diesem Jahr um die Preisträger und die Spieleneuheiten kümmern und diese wie in den Vorjahren bis Weihnachten auf dieser Plattform unter dem Hashtag „Spielekompass“ vorstellen.