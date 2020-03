Unsere beiden sind beim Kaffetrinken im Wohnzimmer. Rudolf hat dazu seine berühmten Beignets (Apfelringe im Teigmantel) in der Pfanne produziert.

Gerlinde: Wie schön, dass du wieder Apfelringe im Teigmantel gebraten hast...

Rudolf: Du hättest mich sehen sollen, wie ich da im Teigmantel stand und brut, Verzeihung bratete.

Gerlinde: Ach weißt du noch, wie wir früher gemeinsam brieten? Und völlig mantellos…

Rudolf: Den Pudelzuckel, wie mein alter Freund Maoam Tse Tung immer sagte, habe ich heute mal gespart, du weißt schon. Aber die Beignets sind auch so foutrement délicieux, n’est ce pas?

Gerlinde: D’accord! Ja, und ich persönlich finde, dein monatliches Beignetbruzzeln gehört ebenso zum Weltkulturerbe wie das Nadelklöppeln in Alençon, das mongolisches Knöchelschießen oder gar das Imster Schemenlaufen...

Rudolf: Sehr schön, ja! Wie sagt der Engländer doch so treffend: My home is the castle of my wife.

Rudolf: Keine Ahnung! Früher wollte ich immer auf einer einsamen Insel leben ... wie Alexander Selkirk

Gerlinde: Du meinst jetzt wohl Robinson Crusoe?

Rudolf: Quatsch, ich mochte diesen Freitag nie, diese reine Ausgeburt der Phantasie, ich bevorzugte das Vorgängermodell von Crusoe, das Defoe eigentlich inspiriert hat.

Gerlinde: Selkirk, sowas weißt du? – Donnerwetterrr. Ich weiß ja kaum, wie ich dich anreden soll...

Rudolf: (Zeigt auf seinen Becher, den er aus Holland mitgebracht hat): Noem mij maar de Baas. - Nenn mich schlicht Meister!

Gerlinde: Möchtest du denn noch ein Tässchen Kaffee, Meister!?

Rudolf: Aber nur, wenn noch etwas da ist.

Gerlinde: Eigentlich leben wir zwei auch auf einer Insel, nämlich der Glückseligen, so ohne Handy und Computer …

Rudolf: Ich aber sage dir: Es wird in nicht allzu ferner Zukunft eine Jugendbewegung geben, deren Ideal es sein wird, kein Handy zu benutzen und die deswegen von der Erwachsenenwelt mit Strafen bedroht wird...

Gerlinde: Ja, die haben zukünftig nämlich bei der NSA ein Abonnement und überwachen ihre Sprößlinge. Und wenn die Kids nicht abgehört werden, keine Ahnung, dann werden sie von irgendeiner Kamera erfasst ... oder haben einen Trojaner im PC sitzen.

Rudolf: Aber es gibt durchaus auch sinnvolle Neuerungen. Z. B. las ich von einem Alkoholschloss für einmal straffällig gewordene Alkoholsünder. Die können dann ihr Auto nur noch durch Röhrchenblasen starten.

Gerlinde: Gibt’s das auch für Haustüren? Arg gestresste Ehefrauen könnten dann leicht feststellen, ob ihr Angetrauter noch treppenfähig ist.

Rudolf: (singt) The answer my friend is blowing in the door...

Gerlinde: Guck mal draußen regnet es wieder!

Rudolf: (singt) I’m singing in the rain...

Gerlinde: Früher wurde mehr im Regen gesungen. Heute ist alles überdacht...

Rudolf: Da ist noch ein Apfelring im Teigmantel. Sollen wir uns den teilen?

Gerlinde: Ja, ich nehme den Teigmantel...

Rudolf: Ich finde auch, es ist für die Jahreszeit zu kühl.- Ich habe immer eine kalte Nase...

Gerlinde: Ja, da müßtest du ein Stumpfnasenaffe sein. Die gibt’s tatsächlich in China. Deren Nasen frieren nicht, weil sie nur Schlitze haben. Typisch Peking und China!

Rudolf: Wo du gerade Pegida sagst, da ist es ja total ruhig geworden. Keine Ahnung. Man hört gar nichts mehr.

Gerlinde: Übrigens ist der Teigmantel schmackhafter, seit du zwei Eier zugibst.

Rudolf: Ja, gebe ich zu...

Gerlinde: Ach, a propos Ei. Da hab ich was Tolles gelesen. Da haben amerikanische Wissenschaftlich doch tatssächlich ein Ei entkocht!

Rudolf: Ich höre richtig: „ent-kocht“?

Gerlinde: Ja, ob du es glaubst oder nicht, die können aus einem gekochten wieder ein rohes Ei machen. Es geht da um Eiweiß und Krebsforschung.

Rudolf: Und wie soll das bitte schön gehen?

Gerlinde: Im Wesentlichen braucht man Harnsäure und eine Zentrifuge.

Rudolf: Dann könnte man auch Beignets entbacken, entbraten?

Gerlinde: Dafür gibt’s ja gottseidank bei deinen köstlichen Kringeln keinen Grund! Und außerdem sind jetzt alle aufgegessen.