Nach katholischem Brauch werden jeweils zu Palmsonntag Buchsbaumzweige gesegnet und zu Hause ans Kreuz geheftet. Damit soll an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert werden. Üblicherweise wird eine Woche später zu Ostern die Osterkerze entzündet. Wegen der zurzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossenen Kirchen droht diese in vielen Gemeinden geübte Tradition jetzt ins Wasser zu fallen.

Um Abhilfe zu schaffen bietet die Heißener Gemeinde St. Joseph am kommenden Wochenende zu Palmsonntag, 5. April, Sets mit kleinen oder großen Kerzen an. Den Sets sind jeweils geweihte Buchsbaumzweige beigefügt, bei denen es sich um eine Spende der Gärtnerei „Wolfgangs Staudengarten“ handelt. Die kontaktlose Abgabe erfolgt gegen eine angemessene Gabe in den bereitstehenden Opferstock am kommenden Samstag, 4. April, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr vor der St. Joseph-Kirche, Hingbergstraße 391.

Für St. Theresia, den auf der Heimaterde liegenden Teil der Gemeinde, können Anfragen gerichtet werden an Sabine Langhals, Tel. 0208 - 78 20 335. Die Palmzweige und Osterkerzen werden hier den Interessierten nach Hause gebracht.