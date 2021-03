Röckbleck

Et ös doch koamisch met däm Auler,

wämme eas tehn ös, on noch em Blaach,

dann chlöiv me, dat dat Auler

soa met Twentich loas choon maach.

Ös me dann merr sselwes twentich

on mack ouk nömmer soavöl Fitte,

dann me-int me, dat me ssich met dattich

köös all op dän Sperrmüll schmiete.

Met dattich ös me dann doch schlauer

on van däm Leewe met chenohme.

Me heet dann dän Bechinn van’t Auler

soa op die Vertich hen verschoowe.

Met vertich kömp me dann doch an't Dinke,

on me dink sech, leewen Chott,

eas met fiftich bösse aul,

eas met fiftich bösse Schrott.

Ös me fiftich dann chewoode

on me ös noch so vol Schwong,

fährt noch Fahrad, wandert, ke-ichelt,

dann chlöivste, dou bliefs eawig jong.

Ssäästich Joore sinn en Laas,

di me met Verstaud mot siin.

Me löt sech ouk ni ounerkreege,

denn dat Leewe ös noch schöan.

De-it et ene Knöök dann knacke

on die Seewentech sinn do,

Pien en Aame, Be-in on Nacke,

dann denk me sech: „Wat kömp donoh?

Aul, dat maake nee die Joore,

aul ös, wän dän Muut verliirt,

aul ös, wän dän Kopp lött hange

on sech för nicks meah entressiirt.

Wän morges fröh de-it fröhlech laache,

of et he-it dann ös of kaul,

be-i Regenweer ke-in Schnuut de-it trecke,

dä wäd ouk hounet Joore aul.

Wän dat Chedechsken heet chemack, dat woar bestemp ke-in Knöterssack.