Jahrelang habe ich nicht mehr in das Werry-Heft mit den Mühlsiepen-Gedichten geguckt, jetzt hat es mich wieder, und wie. (siehe auch letzten Bericht)

Bei sengender Sonne bin ich gestern auf den katholischen Friedhof in Saarn gelaufen und habe anhand des Werry-Fotos den Grabstein gesucht – und gefunden: Kreuz mit einem Kranz von Rosen darunter.

Zu meiner Freude fand ich vorne, ganz unten, sogar den Spruch, den er laut Werry für seine Frau bestimmt hatte. Merkwürdigerweise aber etwas anders, ja eigentlich besser, als er da bei Hoppe & Werry auf Seite 38 steht.

Dann die Enttäuschung: Mühlsiepen ja, den Name hatte ich sofort gelesen, aber kein Heinrich, nirgends! Sein vollständiger Name, wie sonst üblich, groß mit Geburts- und Sterbedatum (1901), fehlt gänzlich. Stattdessen eine dunkle Platte, gefüllt mit den Daten seiner Kinder und Enkel.

Zum Trost fand ich auf der Rückseite seinen Spruch, den er für sich entworfen hatte, aber irgendwie nachträglich eingemeißelt – mit einem Rechtschreibfehler.

Ganz schön mystisch das Ganze. Bei Werry ist irgendwo angedeutet, dass es ein Extragrab seiner Frau gab. Ist seins verschwunden? Oder gibt es noch eins, das ich noch nicht entdeckt habe?

Ja, da müssen wir wohl mal den Wilhelm fragen.