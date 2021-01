Radio Mülheim hatte zu Sankt Martin auf unseren Wunsch nach einer Vorstellung eines Mölmschen Martinsliedbeitrages nicht reagiert. Allerdings wollten wir das auch nicht innerhalb einer Bürgerfunksendung haben. Und im normalen Programm macht sowas Selbstgemachtes die „Musikfarbe“ kaputt, und die geht bekanntlich über alles. In Essen gibt es jetzt offenbar bessere Voraussetzungen für dortige Plattfreunde. So gab es gestern eine fast einstündige Sendung über das dem Mölmsch Platt sehr ähnliche Werdener Platt, das Waddisch Platt.

Glückwunsch an Marc Real zu dieser Sendung. Endlich einmal was für Plattfreunde an der Ruhr im Radio!

Gut, der Eingangsmusiktitel war zu lang und zu rockig. Man glaubte fast, man sei versehentlich in eine Rocksendung geraten.

Aber dann fing alles gut an mit einem Gespräch über den Begriff KommOmend, wie die Waddischen Ihren Plattabend nennen.

Später in der Sendung fehlte mir immer mehr eine Prise Humor, aber es sollte in dieser ersten Sendung wohl vorwiegend informiert werden.

Die eingespielten professionellen Musiktitel hatten mit Waddisch im weitesten Sinne zu tun, weil sie in niederdeutschen Dialekten gesungen wurde.

Auch das wird sich künftig wohl ändern, denn die Waddischen Plattkaller haben genug musikalische Talente. Aber es ging insgesamt ja um die Förderung von Platt an der Ruhr mit einem Blick über den Zaun, und das ist allemal eine Sendung wert.

Man kann nur hoffen, dass den Bürgerfunk um 21.00 nicht nur die informierten Mundartfreunde gehört haben. Immerhin kann man jetzt aber noch auf die Mediathek hinweisen! Und das tue ich hiermit und wünsche „Welle Werden“ und dem Mundartaktivisten Marc Real weiterhin viel Erfolg!

Hier klicken

und warten und dann auf Waddisch Platt drücken!