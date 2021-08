Der Erfolg der bisherigen Impfaktionen im Forum war hervorragend. Deshalb will die Stadt diese Angebote fortsetzen. An folgenden Tagen wird es weitere, öffentliche Impfaktionen geben:

Samstag, 28. August, 8 bis 18 Uhr, im Forum; Samstag, 4. September, 13 bis 19 Uhr, im Ballermann (Sandstraße 154-160); Montag, 6. September, 13 bis 19 Uhr, im Gemeindehaus Styrum (Feldstraße 87).

Allen Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren wird an den weiterführenden Schulen in der nächsten Woche ein Impfangebot gemacht. Zudem wird es Impfangebote an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung geben.

Um den Fokus auf die Wichtigkeit der Impfung zu legen, wird künftig im städtischen Corona-Dashboard transparent dargestellt, wie viele ungeimpfte Personen zurzeit mit dem Coronavirus infiziert sind.