In dieser Woche sucht das Mülheimer Tierheim für Carlos ein neues Zuhause. Die chinesische Dreikielschildkröte wurde in Styrum auf dem Schulhof der Willy-Brandt-Schule gefunden. Leider hat sich bisher kein Besitzer gemeldet.

Eigentlich sind diese Schildkröten in Asien beheimatet. Diese Schildkrötenart wird aber auch teilweise in Deutschland verkauft und auch gezüchtet. Sie sollte in einem Aquarium von mindestens einem Meter gehalten werden. Ein Landteil mit Sonneninsel darf auch nicht fehlen. Chinesische Dreikielschildkröten benötigen eine Wassertemperatur in den Monaten April bis Oktober von 21 bis 25 Grad. Im Gartenteich können sie im Winter nicht überleben.

Männliche Artgenossen vertragen sich der Regel nicht miteinander. Carlos hat eine Panzerlänge von 8 cm, er kann aber noch doppelt so groß werden. Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich unter Tel. 0208/372211.