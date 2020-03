Die Satirepartei DiePARTEI, Kreisverband Mülheim, nominiert Rockstar Andy Brings – bekannt aus Film, Funk und Fernsehgarten – als Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September 2020. Andy Brings ist bekannt als Frontmann beim Double Crush Syndrome, Ex-Mitglied bei der Metal-Band Sodom und Darsteller in Filmen wie „Pottkinder“ oder „Full Circle - Last Exit Rock´n´Roll“.

Andy Brings über seine Kandidatur: „Ich lebe und wohne seit meiner Geburt in Mülheim und liebe meine Heimatstadt, sehe viele Dingeaber auch kritisch. Ich fordere zum Beispiel den Wiederaufbau des Neckermann-Brunnens, die Rückbenennung des Forums in „City Center Mülheim“, und endlich wieder geile Konzerte in der Innogy-Sporthalle; zurück auf die Landkarte der Popkultur. Mülheim muss cooler werden, ein Ort, wo es Jung und Alt endlich wieder Spaß macht, auch auf der unteren Hälfte der Schloßstraße zu flanieren. Außerdem freue ich mich darauf, in Schloß Broich einzuziehen, oder wo wohnt man hier als OB?“

Im Europa-Parlament ist DiIE PARTEI durch ihren Vorsitzenden Martin Sonneborn sowie Nico Semsrott vertreten. Sie wurde 2004 von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic gegründet.