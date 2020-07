Die Beschwerden häufen sich in Mülheim.

In ausgewiesenen Tempo 30 Zonen werden Beschwerden von Bürgern an die Politik herangetragen.

In den Bezirksvertretungen 1, 2, und 3 wird die Verwaltung beauftragt, Geschwindigkeitsmessungen bei begründeten Beschwerden der Anwohner durchzuführen.

Dieses schleppende Verfahren, mit teilweise nicht verwertbaren Messungen (Gerät zeichnet nicht auf, Gerät steht z.Zt. nicht zur Verfügung, Coronakrise usw.) zeigt, wie langatmig dieses Verfahren ist.

Unaufällige Unfallzahlen ist nur eine Begründung bei der Bewertung.

Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, ein Beispiel für viele anderen Wahrnehmungen von Bürgern aufzuzeigen.

Tempo 30 Zone Borbecker Str. und darüber hinaus

Die Bezirksvertretung 2 hat in der Sitzung am 09.05.2019 der Durchführung einer Geschwindigkeitsmessung mit dem BV-Messgerät zugestimmt.

Meine Beobachtungen der Messung:



Am 09.09.2019 wurde das Messgerät angebracht.

Am Freitag 13.09.2019, wurde um 11:30 Uhr das Messgerät wieder abgenommen.

Dadurch fehlte die ganztägige Aufzeichnung vom Freitag, Samstag und Sonntag.

Nach Rücksprache mit dem Amt 30 zeichnete das Messgerät jedoch nicht auf, so dass

eine erneute Messung ab 30.09.2019 (8:00 Uhr) durchgeführt wurde.

Das kurze Messergebnis wurde anschließend als Beratungsunterlage der BV 2 vorgelegt und erörtert.

Anmerkung hierzu: Der 03.10.2019 war ein Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) und am Samstag/Sonntag wurden keine Daten erfaßt.

Die Stellungnahme der Verwaltung:

Das (Ordnungsamt) teilte mit, dass die Borbecker Straße Bestandteil einer Tempo-30-Zone sei. Von der Straße Denkhauser Höfe in Richtung Barbarastraße fuhren 85 % der erfassten Kraftfahrzeugführer eine Geschwindigkeit von 34 km/h.

Von der Barbarastraße in Richtung der Straße Denkhauser Höfe fuhren 85 % der erfassten Kraftfahrzeugführer eine Geschwindigkeit von 41 km/h. Die Unfallsituation sei unauffällig.

Die Situation sei in der Arbeitsgruppe Verkehr besprochen worden. Es sei hier zunächst durch das Ordnungsamt eine „scharfe" Messstelle eingerichtet worden. Geschwindigkeitsübertretungen seien bereits geahndet worden. Die Messstelle werde weiterhin besetzt.

Anmerkung:

Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte auf der Borbecker Str. gegenüber der HausNr. 107.

Hier noch einmal die Stellungnahme der Verwaltung:

Das Geschwindigkeits-Histogramm zeigt:



35 km/h 250 Kfz

40 km/h 86 Kfz

45 km/h 13 Kfz

50 km/h 3 Kfz

Das Geschwindigkeits-Histogramm zeigt:

35 km/h 1022 Kfz

40 km/h 1115 Kfz

45 km/h 722 Kfz

50 km/h 148 Kfz

55 km/h 24 Kfz

60 km/h 5 Kfz

70 km/h 3 Kfz

An knapp 4 Tagen sind 3391 Fahrzeuge in dieser Tempo 30 Zone einfach zu viel.

Nachrichtlich zur Information:

Die Erneuerung der Hauptwasserleitung auf der Borbecker Str. durch das RWW, wurde am 17.07.2020 abgeschlossen. Es ist zu erwarten, dass ab jetzt wieder zu schnell gefahren wird.