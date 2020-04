Wenn der Gläubige nicht zum Gottesdienst kommen kann, dann kommt der Gottesdienst zu den Gläubigen – so organisiert die Neuapostolische Kirche in Deutschland derzeit das sonntägliche Gottesdienstangebot. Von zentraler Stelle aus wird ein Gottesdienst via Livestream gesendet und ist unter anderem via YouTube zu Hause empfangbar.

Vorerst bis Ende April finden auch in der Kirche in Mülheim keine Gottesdienste und anderen kirchlichen Veranstaltungen statt. Die Neuapostolische Kirche hat diese europaweit abgesagt. Dennoch bietet die Kirche ihren Mitgliedern in diesen ungewissen Zeiten geistliche Begleitung an – vor allem per Videogottesdienst.

Für die Neuapostolische Kirche Westdeutschland, zu der auch die Gemeinde in Mülheim zählt, wird der nächste Gottesdienst am Karfreitag, 10. April 2020 um 10 Uhr aus dem Verwaltungszentrum der Kirche in Dortmund gesendet. Zu Ostern wird am Ostersonntag, ebenfalls um 10 Uhr, ein Festgottesdienst weltweit aus Frankfurt ausgestrahlt, den das geistliche Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche, Stammapostel Jean-Lus Schneider durchführen wird. Er wird live in zehn Sprachen gesendet.

Um alle Interessierten auf möglichst einfache Weise zu erreichen, gibt es frei zugängliche Live-Streams über den YouTube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland. Dieser ist erreichbar unter videogottesdienst.nak-west.de oder mittels der YouTube-Suche unter dem Titel „Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche aus Dortmund“.