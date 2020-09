Seit dem März diesen Jahres wurde der Wettkampfsport im olympischen Boxen "ruhend gestellt", doch nun kommt wieder Bewegung in den Leistungssport und das auch für den Boxclub Mülheim-Dümpten. Und wie sollte es anders sein, direkt mit einem sportlichen Highlight bzw. mit einem Paukenschlag.

Im November/Dezember stehen im olympischen Boxen die Europameisterschaften der Altersklasse der U22 in Olbia (Italien) an und als diesjährige Qualifikation richtet der Deutsche Boxsportverband (DBV) ein Nominierungsturnier in Form eines Round Robin vom 10.09.2020 bis einschließlich 13.09.2020 in Chemnitz aus.

Dieser Turniermodus funktioniert nach dem Prinzip „Jeder gegen Jeden“, so dass jeder Turnierteilnehmer gleich oft gegen alle anderen Turnierteilnehmer in seiner Gewichtsklasse antritt.

Das Teilnehmerfeld ist mehr als handverlesen, denn es wurden durch die Disziplinar-, Bundestrainer sowie Bundesstützpunkttrainer des DBV die besten 4 Athleten bzw. Athletinnen ihrer Gewichtsklasse nominiert.

Im Weltergewicht der Elite (bis 69kg) wurde auch dem 20jährigen Chris Marco Eloundou die Ehre zu teil, für das anstehende Round Robin nominiert zu werden. Er boxt somit um sein Ticket nach Italien.

Damit honorierten die Verantwortlichen die bisherigen sportlichen Erfolge des jungen Athleten. Der mehrfache NRW-Meister kehrte im letzte Jahr mit Silber von den Golden Gloves von Australien sowie Bronze vom Internationalen Eindhoven-Cup zurück. Beides zwei renommierte, mehrtägige Turniere der Klasse A der AIBA. Dem folgten starke Leistungen in der Bundesliga, wo er für den Velberter BC startete und mit Siegen über Deutsche Meister und Medaillengewinner bei den Europameisterschaften überzeugen konnte.

Mit Frank Kilp, Johannes Hickmann und Deniel Krotter hat er jedoch schwere Aufgaben zu lösen und man darf auf sein Abschneiden gespannt sein.

Der Hesse Frank Kilp ist mehrfacher und amtierender Deutscher Meister dieser Gewichtsklasse, der bundesligaerfahrene Nationalkaderathlet vom Olympiastützpunkt Rhein-Neckar ist international erfahren und nahm bereits an den Europameisterschaften teil.

Der Thüringer Johannes Hickmann, sieht auch auf mehrere Medaillengewinne bei Deutschen Meisterschaften zurück. Er startete bereits mehrfach international für die Deutsche Nationalmannschaft u.a. auch bei Europameisterschaften.

Der sportlichen Vita des „Dritten im Bunde“, dem Bayer Deniel Krotter, sind auch mehrfache Gewinne von Deutschen Meisterschaften zu entnehmen. Er greift mit über 100 bereits bestrittenen Wettkämpfen auf die meiste Erfahrung in diesem Teilnehmerfeld zurück. Mit dem BC Traktor Schwerin wurde er 2019 Deutscher Mannschaftsmeister. Auch gewann er bereits eine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften.

Die Dümptener Ecke freut sich auf die sportliche Chance für Marco und zeigt sich gut vorbereitet. Sie hoffen, dass ihr Schützling die bisherigen sportlichen Leistungen bestätigen kann und trauen ihm jede Menge zu.