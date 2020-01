Ein erfolgreicher Einstieg in den Turniertanzsport gelang am vergangenen Sonntag Andreas Bergander und Sandra Bouvelle vom Tanz Turnier Club Mülheim (TTC). Auf dem mit über 100 Teilnehmern – teils auch aus dem benachbarten Ausland – gut besuchten Sportturniertag des casino blau-gelb Essen traten sie in der Klasse Senioren III D-Standard an. Dort erreichten sie nach einer guten Vorrunde die Endrunde, in der sie sich noch einmal steigern und den 6. Platz erzielen konnten. Der TTC gratuliert seinem neuen aktiven Turnierpaar zu seiner ersten Platzierung und wünscht für die Zukunft viele weitere Tanzerfolge.