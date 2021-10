Der dritte Tag der German Ruhr Internationals 2021 ging zunächst weiter mit den Mixed- und Doppelwettbewerben der Altersklassen U17 und U19.

In der Mülheimer Westenergie Sporthalle fanden 114 Spiele statt. Hinzu kamen weitere 105 Spiele in der benachbarten Halle des Badmintonleistungszentrums, wo die Wettbewerbe der Altersklasse U15 statt fanden.

Hier schlug Noah Mosko zusammen mit Lea Meike Strünkmann (Gladbecker FC) im Mixed U15 auf. Gegen die favorisierten Mannavan Sembian/Anastaia Safonova verloren sie den ersten Satz mit 13:21. Der zweite Satz wurde dann doch noch richtig spannend, der schließlich knapp mit 23:25 aber ebenfalls verloren ging.

Die Wettbewerbe U17 und U19 finden noch bis Sonntag in der Westenergie Sporthalle und U15 in der Halle des Badmintonleistungszentrums an der Südstraße statt, jeweils ab 09:00 Uhr. Ausrichter dort ist in diesem Jahr der TV Refrath.

Alle Ergebnisse:

U19

U17

U15