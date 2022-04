Am letzten Wochenende standen vom 02.04.2022 bis 03.04.2022 die internationalen Düsseldorfer Stadtmeisterschaften statt und mit dabei war natürlich der BC Mülheim-Dümpten.

Wieder einmal war der Boxring Düsseldorf in seiner Frankenheim Halle in Düsseldorf-Flingern Ausrichter dieses Großevents, denn nach Meldeschluss wurden knapp 90 Paarungen für diese beiden Wettkampftage geplant.

Auch, wenn das Wetter sich nicht so verheißungsvoll zeigte, war es jedoch ein gelungenes Event, welches sportlich mal wieder alles zu bieten hatte und alle Zuschauer sahen über diese beiden Wettkampftage hinweg wirklich guten Sport.

Der Boxring Düsseldorf war wieder einmal mehr ein glänzender Ausrichter für eine solche Veranstaltung und auch für das leibliche Wohl war wieder einmal sehr gut gesorgt.

Seitens des BC Mülheim-Dümpten stiegen an diesem Wochenende Hakki Yildiz und Murat Simsek auf der Jagd nach Medaillen in den Ring und konnten ins Finale vordringen.

Hier wartete dann, im Halbschwergewicht der Elite, Albert Börgmann vom BC Essen-Steele auf Hakki Yildiz.

Für Hakki war es ein „Comeback-Wochenende“, denn er kletterte nach über vierjähriger Ringabstinenz wieder durch die Seile um sein Können unter Beweis zu stellen.

Von „Ringrost“ war ihm jedoch nichts anzumerken, mit Gongschlag zur ersten Runde stellte Hakki die Weichen auf Sieg. Er setzte den Essener permanent unter Druck und bestimmte das Kampfgeschehen.

Immer wieder überwand Hakki geschickt die Distanz und arbeitete mit guten, gezielten Geraden zum Körper hin, um dann zum Kopf zu kombinieren, so dass der Essener zwischenzeitlich zeitnehmen musste.

In der zweiten Runde erhöhte Hakki dann das Tempo und ging gezielt in den zweiten Angriff über und konnte nun auch seinen Uppercut etablieren. Hakki war an diesem Tag gut aufgelegt und einfach zu stark für den Essener. Dies sah die Essener Ecke genauso und nahm, nach einem erneuten Anzählen ihren Schützling raus.

Sieger durch RSC in der zweiten Runde und damit Düsseldorfer Stadtmeister: Hakki Yildiz!

Gespannt blickte man nun auf den zweiten Kampf mit Dümptener Beteiligung an diesem Tag, denn dieser versprach schon „auf dem Papier“ einen sportlichen Leckerbissen, denn beide Jungs können in ihrer sportlichen Vita schon einige Erfolge aufweisen.

Im Weltergewicht der Elite standen sich Murat Simsek und der amtierende Vize-NRW-Meister Fulvio Mennone vom Boxring Hilden gegenüber.

Und Beide Jungs zeigten wirklich guten Sport und zogen die Zuschauer in ihren Bann.

Über alle drei Runden hinweg wurde ein temporeicher, kurzweiliger Kampf geboten, eine Aktion konterte die andere, ohne, dass sich einer der beiden Kontrahenten wirklich „absetzen“ konnte.

Beide suchten die Nahdistanz und zeigten sehenswerte Körper-Kopf-Kombinationen.

Das Geschehen wogte hin und her und auch im Tempo ließen sowohl Murat als auch der Hildener nicht nach.

Nach drei starken Runden waren dann die Punktrichter gefragt, welche sich mit 2:1 für die Hildener Ecke entschieden.

Beide Jungs wurden jedoch mit starken Beifall für ihre Performance von den Anwesenden aus dem Ring verabschiedet.