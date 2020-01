Am letzten Samstag, dem 25.01.2020 trafen die beiden Erstligisten, der Velberter BC und der amtierende Deutsche Meister Boxclub Traktor Schwerin in der Palmberg Arena in Schwerin aufeinander.

Die Heimveranstaltung in der Palmberg Arena war ein echtes Event mit knapp 1000 Zuschauer, ein großes Erlebnis mit toller Stimmung, Live-Musik, Licht und jede Menge Emotionen auf Seiten des begeisterten, fairen Publikums und die sportlichen Leistungen der Athleten rundeten dieses Bild ab.

Schwerin ist mit Sicherheit ein Hotspot im olympischen Boxen und die Velberter gingen stark ersatzgeschwächt in diesen Kampfabend des Bundesligabetriebs, der letztendlich deutlich mit 13:8 seitens der Schweriner entschieden wurde.

Dieses Ergebnis spiegelt jedoch die teilweisen engen Kampfverläufe der einzelnen Paarungen nicht wirklich wieder.

Im ersten Teil des Hauptprogramms erhitzte der Ausgang des Kampfes im Weltergewicht die Gemüter der Velberter Ecke sowie des begeisterten Publikums, welches dieses auch mit starken Pfiffen entgegen nahm.

Was war passiert?

Im Weltergewicht verstärkten die Dümptener mit Chris Marco Eloundou die Velberter Staffel und er traf an diesem Kampfabend auf den mehrfachen Landesmeister Bahir Zazai vom TH Eilbeck, der Landesleistungszentrum M-V und am Olympiastützpunkt in Schwerin trainiert.

Von Beginn der ersten Runde an übernahm Marco das Geschehen im Ring gegen den Rechtsausleger, der ihm an Reichweite erheblich überlegen war. Hielt ihn auf schnellen Beinen unter Druck, überbückte immer wieder die Distanz, stellte seinen Gegner und konnte mit klaren Händen Treffer setzen.

Beide Jungs zeigten eine gute Leistung und es war ein kurzweiliger Kampf, der jedoch durch Marco dominiert wurde.

In der dritten Runde erhöhte Marco noch mal das Tempo, was der Schweriner nun nicht mehr so halten konnte und setze weitere harte Hände.

Alle in der Palmberg Arena sahen den jungen Athleten deutlich in Front, der dann eine mehr als unverständliche 2:1 Niederlage entgegen nehmen musste, was selbst das heimische Publikum mit Pfiffen quittierte.

Macht euch selbst ein Urteil:

Aufzeichnung