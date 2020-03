Von RuhrText

Sportkegeln

Zweiter Spieltag der Abstiegsrunde in der 2. Bundesliga mit SK Mülheim, KSG Tecklenburger Land, KF Nordhorn-Listrup und KSC Neheim (Sa., 12 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Unterwasserrugby

2. Bundesliga: TSC Mülheim – SV Langenfeld (Fr., 21.25 Uhr, Hallenbad Süd)

Fußball

Landesliga: VfB Speldorf – Duisburger SV (So., 15 Uhr, Saarner Straße)

Bezirksliga: RW Mülheim – SV Friedrichsfeld (So., 15.30 Uhr, Winkhauser Weg)

Frauen-Niederrheinliga: SV Heißen – SGS Essen III (So., 15 Uhr, Hardenbergstraße)

Frauen-Bezirksliga: SV Heißen II – SV Eintracht Solingen II (So., 13 Uhr, Hardenbergstraße)

B-Juniorinnen-Verbandspokal: BW Mintard – CfR Düsseldorf-Links (Mo., 16 Uhr, Durch die Aue)

Handball

Landesliga: HSG Mülheim – Bayer Uerdingen (Sa., 19 Uhr, Boverstraße)

Frauen-Verbandsliga: SV Heißen – SG Essen-Überruhr II (So., 16.30 Uhr, Kleiststraße)

Frauen-Landesliga: DJK Styrum 06 – Bayer Uerdingen (So., 14 Uhr, Von-der-Tann-Straße), DJK Styrum 06 – ETB SW Essen (Di., 19.45 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Badminton

Regionalliga: 1. BV Mülheim III – 1. CfB Köln (Sa., 19 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Verbandsliga: TSV Heimaterde – TV Emsdetten (Sa., 18 Uhr, Kleiststraße)

Jugend-Verbandsliga: TSV Heimaterde – Gladbecker FC (Sa., 15 Uhr, Kleiststraße)

Futsal

Niederrheinliga: PCF Mülheim II – International Moers (Sa., 16.45 Uhr, Holzstraße), PCF Mülheim I – Rumelner TV (Sa., 18.30 Uhr, Holzstraße)

Frauen-Regionalliga: PCF Mülheim – UFC Paderborn (Sa., 20.15 Uhr, Holzstraße)

Schach

NRW-Oberliga: SV Mülheim-Nord II – SV Dinslaken (Sa., 11 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

6. Runde der Stadtmeisterschaft beim SV Mülheim-Nord (Mo., 19.30 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Tischtennis

Verbandsliga: TTC Union Mülheim – TTV DJK Altenessen (Sa., 18.30 Uhr, Boverstraße)

Damen-Verbandsliga: TTC Union Mülheim – TSSV Bottrop (Sa.,18.30 Uhr, Boverstraße)

Veranstaltung

Jahreshauptversammlung beim TK Heißen (Sa., 10 Uhr, Blücherstraße)