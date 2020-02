Wenn vom 11. bis zum 16. Februar in der Arena Stade Couvert de Liévin die diesjährige Europameisterschaft für Herren- und für Damennationalmannschaften im Badminton ausgetragen wird, geht es für die beteiligten Teams nicht allein um die EM-Medaillen, sondern zugleich um die Qualifikation für die Mannschafts-WM 2020, die vom 16. bis zum 24. Mai im dänischen Aarhus stattfindet: Wer bei der EM in Frankreich ins Halbfinale einzieht, hat auch das Ticket für die internationalen Titelkämpfe gelöst. Mit dabei ist auch die Mülheimerin Lara Käpplein.

Die Herren des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) treffen als Nummer 5 der Setzliste in der Vorrundengruppe 5 auf die Tschechische Republik - am Dienstag, 11. Februar, um 16 Uhr, Aserbaidschan (Mittwoch, 12. Februar, 16.00 Uhr) und Island (Donnerstag, 13. Februar, 18.00 Uhr). Deutschlands Damen spielen als Nummer vier Setzliste in der Vorrundengruppe 4 gegen die Slowakei (Dienstag, 11. Februar, 12.00 Uhr), Portugal (Mittwoch, 12. Februar, 19.00 Uhr) und Lettland (Donnerstag, 13. Februar, 14.00 Uhr) um den Einzug in die mit dem Viertelfinale beginnende K.-o.-Runde. Teil des Damen-Aufgebots des DBV ist auch Lara Käpplein vom 1. BV Mülheim.

Für diese qualifizieren sich bei den Herren ausschließlich die Gruppenersten, wohingegen bei den Damen zusätzlich der beste Gruppenzweite das Viertelfinale erreicht. Wer seine Partie aus der Runde dieser acht Mannschaften gewinnt, hat eine Medaille sicher: Ein „kleines“ Finale gibt es nicht, vielmehr erhalten automatisch beide unterlegenen Halbfinalisten Bronze. Pro Begegnung werden – in der Vorrunde in jedem Fall, in der K.-o.-Phase maximal – drei Einzel und zwei Doppel gespielt.

Gleich fünf deutsche Nachwuchsasse geben in Liévin ihr Debüt bei Europameisterschaften im Erwachsenenbereich: Sowohl Bjarne Geiss (Blau-Weiss Wittorf) und Samuel Hsiao (1. BC Wipperfeld) als auch Kilasu Ostermeyer (TV Refrath), Ann-Kathrin Spöri (TV Refrath) und Miranda Wilson (1. BC Wipperfeld) wurden von den Verantwortlichen im DBV erstmalig für kontinentale Titelkämpfe in der Altersklasse O19 nominiert.

Bei den vorangegangenen European Men’s & Women’s Team Championships (EMWTC), 2018 in Kasan/Russland, wurden die deutschen Damen Vizeeuropameister, die Herren holten Bronze.