Für alle Tanzinteressierten startet am 31. Januar ein neues Kursangebot im Bereich Standard und Latein beim Tanz Turnier Club Mülheim (TTC). Unter Anleitung des erfahrenen Trainers Peter Schemkes können hier Fortgeschrittene sowie Wiedereinsteiger in geselliger Runde ihre Kenntnisse auffrischen und vertiefen. Trainiert wird jeweils freitags von 20.30 bis 22.00 Uhr in den Clubräumen des TTC an der Zeppelinstraße 193. Der Workshop umfasst insgesamt zehn Trainingseinheiten für einen Beitrag von 70 Euro pro Person. Anmeldungen und weitere Infos erfolgen über peter-schemkes@ttc-muelheim.de oder Tel. 02066 4695876.