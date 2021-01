Der Rennclub Mülheim an der Ruhr muss den für den kommenden Sonntag, 10. Januar, auf der Galopprennbahn Raffelberg mit sieben Leistungsprüfungen ohne Zuschauer geplanten Renntag witterungsbedingt absagen.

Nach den ergiebigen Regenfällen der letzten Wochen sowie der Durchführung von zwei Renntagen im Dezember ist das Geläuf in einem Zustand, der aktuell weitere Leistungsprüfungen nicht zulässt. Deshalb hat sich der Vorstand des Rennclubs zur Absage entschlossen, auch um Menschen und Tiere vor eventuellen Schäden zu schützen.

Die Bahn (das Geläuf) ist nicht mehr in der Lage, weitere Niederschläge aufzunehmen beziehungsweise zu verkraften, zumal die Wettervorhersagen für die laufende Woche weitere Regen- und Schneefälle ankündigt.

Der Rennclub Mülheim bedauert die Absage und hofft, bis zum Saisonstart in Mülheim, der nun am Sonntag, 3. April 2021, stattfinden soll, das Geläuf in gewohnt gutem Zustand zur Verfügung stellen zu können.