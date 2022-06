So erfolgreich schnitt die Rennmanschaft der DJK Ruhrwacht noch nie bei Westdeutschen Meisterschaften ab. Sechs Titel, eine Vizemeisterschaft und drei dritte Plätze erpaddelte sich das Team der Ruhrwacht auf der Regattastrecke in Köln-Fühlingen. Die besten Leistungen zeigten dabei die Yannick Glittenberg und Miguel Heckhoff, die im Zweier-Kajak alle Wettbewerbe der Jugend gewonnen haben.

Yannick Glittenberg und Miguel Heckhoff ließen auf der Kölner Regattabahn im Zweier-Kajak nichts anbrennen. In den Finalrennen über die 500m Kurzstrecke, 1000m Mittelstrecke und 5000m Langstrecke übernahmen sie gleich nach dem Start die Führungspositionen und verteidigten sie mit teilweise großem Vorsprung vor der Konkurrenz bis ins Ziel hinein. Für eine große Überraschung sorgte zudem der Zweier-Kajak mit Finn Glasow und Elias-Joell Reiß im Wettbewerb über die 1000m Mittelstrecke. Hier sicherte sich das DJK Duo den dritten Platz.

Seine herausragende Form bestätige Yannick Glittenberg zudem mit dem Gewinn der westdeutschen Meisterschaft im Einer-Kajak über die 500m Kurzstrecke. Über die 1000m Distanz folgte ein vierter Platz für das Kanutalent der Ruhrwacht. Sein Mannschaftskollege Miguel Leon Heckhoff konnte seine Sprinterqualitäten im 200m Sprint voll ausnutzen und sicherte sich so die Vizemeisterschaft im Einer-Kajak.

Eine starke Leistung lieferten Miguel-Leon Heckhoff, Finn Glasow, Elias-Joell Reiß und Yannick Glittenberg mit dem Titelgewinn im Vier-Kajak über die 500m Kurzstrecke ab. In der Königsdisziplin der Kanurennsportler schob das DJK Quartett nach einem harten Zweikampf seine Bootsspitze in 1:36,84 min knapp vor dem Boot des CC Emsdetten (1:37,17 min) über die Ziellinie.

Mit dem ersten Platz im Gesamtklassement beendete Madeline Heumann in der Altersklasse 11 ihre Teilnahme am Schülermehrkampf, der einen 1500m Laufwettbewerb, einen 100m Paddelsprint und einem Paddelparcour drei Disziplinen beinhaltete. Das Nachwuchstalent der Ruhrwacht konnte in dieser Saison bisher alle Wettkämpfe gewinnen und sicherte sich mit herausragenden Sprint- und Ausdauerfähigkeiten unangefochten die Meisterschaft.

Mit dem dritten Platz im Zweier-Kajak der Schüler A über die 2000m Langstrecke sorgten Philipp Kahse und Simon Furche ebenfalls für eine Paddelüberraschung. Im Finale über die 500m Kurzstrecke folgte für die beiden DJK Schüler noch ein 9. Platz, der ihnen eine Startberechtigung für die Deutschen Meisterschaften sicherte. Ein weiterer dritter Rang erpaddelten sich Jakob Vöing und Marc Klahr im Zweier-Kajak der Herren Leistungsklasse über die 5000m.

Rennsportwart Maximilian Metzing lobte sein DJK Team: „ Wir haben das bisher beste Ergebnis für die DJK Ruhrwacht bei einer Westdeutschen Meisterschaft abgeliefert. Die Mannschaft hatte engagiert auf diese Titelkämpfe hin trainiert und konnte die sportlichen Leistungen in Medaillen umsetzen. Wir bereiten uns jetzt intensiv für die Deutschen Meisterschaft als zweiten Saisonhöhepunkt vor“. Die nationalen Titelkämpfe finden vom 23.08.2022 bis zum 28.08.2022 in Brandenburg statt.

Vierte Plätze sicherten sich Jakob Vöing und Marc Klahr im Zweier-Kajak der Herren Herren über 200 und 1000m, sowie Lennard Krumm im Kanumehrkampf der Altersklasse 12.

Weitere herausragende Platzierungen in den Finalrennen wurden durch Miguel-Leon Heckhoff (5. Platz Einer-Kajak, Jugend, 500m ), Yannick Glittenberg (5. Platz Einer-Kajak, Jugend 200m), Finn Glasow und Elias-Joell Reiß (5. Platz Zweier-Kajak, Jugend, 500m), Simon Furche, Noah Deufel, Philipp Kahse und Lennard Krumm (6. Platz Vierer-Kajak Schüler A, 500m), Jette Glasow und Lilith Tschätsch (6. Platz Zweier-Kajak, Schülerinnen A, 2000m), Lennard Krumm (7.Platz Einer-Kajak, Altersklasse 12, 500m), Hanna Hoffmeister (9. Platz Einer-Kajak Jugend, 500m), Miguel Leon Heckhoff (9.Platz Einer-Kajak, 1000m), Elias-Joell Reiß (9. Platz Einer-Kajak, 200m) erpaddelt.