Blau-Weiß Mintard hat es tatsächlich geschafft. Nach 87 Tagen und sieben gespielten Runden bezwangen die Mülheimer im Finale den SV Lembeck und gewinnen das Golden-Goal-Turnier vom Streamingdienst soccerwatch.tv.

„Im Leben hätten wir mit diesem Erfolg nicht gerechnet, als wir am 10. April in den Wettbewerb gestartet sind“, so Mülheims sportlicher Leiter Marco Guglielmi. Soccerwatch suchte 256 schöne Tore aus und lies diese im KO-System gegeneinander antreten. Eine Runde weiter kam die Mannschaft, die mehr Stimmen über Facebook und Instagram „einsammeln“ konnte.

Von Runde zu Runde wuchs das Interesse in und um Mintard. Reichten im Achtelfinale noch 70 Stimmen um Weiterkommen aus, brauchten die Blau-Weißen im Finale schon mehr als 1.500 Stimmen zum Sieg. Es ist weniger der Sieg, der Guglielmi ungläubig macht: „Wir haben ja immer fleißig mitgezählt, so dass wir den jeweiligen Zwischenstand immer ungefähr kannten. Was uns hier in Mintard aber völlig sprachlos macht, ist diese Wahnsinnsunterstützung, die wir als kleiner Verein erfahren durften. Das hat ja im Finale unfassbare Ausmaße genommen. Dafür können wir allen nur einen Riesendank aussprechen. Das ist ein Sieg der gesamten Region“.

Das hatten die Mülheimer auch immer betont, dass ein Erfolg immer nur gemeinsam machbar ist. „Und das ist doch genau das, was den Amateursport ausmacht – auf der einen Seite das Gegeneinanderkämpfen, auf der anderen Seite das Miteinanderkämpfen“, bekräftigt der sportliche Leiter. „Wir haben so viel Zeit und Nerven da rein gesteckt, dass wir jetzt erst einmal tief durchatmen müssen – und das eine oder andere Getränk zu uns nehmen. Und dann richten wir den Fokus auf die Meisterschaft“. Hier beginnt voraussichtlich im Herbst die zweite Landesligasaison der Mintarder.