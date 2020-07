Wer rastet, der rostet – und der Tanz Turnier Club Mülheim schafft Abhilfe. Ab dem 13. August lässt der TTC sein umfassendes Angebot im Bereich Gesundheitssport wiederaufleben. Mit dem Projekt „Alltag in Bewegung“ ist erstmals ein Dauerangebot zum AlltagsTrainingsProgramm (ATP) geplant. Dabei handelt es sich um ein altersgerechtes und alltagstaugliches Bewegungsprogramm zur Verbesserung der persönlichen Mobilität. Der Kurs wird donnerstags in der Zeit von 15.30 – 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten des TTC an der Zeppelinstraße 193 durchgeführt.

Ebenfalls am 13. August starten die neuen Präventions-Workshops „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“. Die Kurse umfassen 12-mal 60 Minuten und finden von 16.30 – 17.30 Uhr sowie 17.40 – 18.40 Uhr statt; die Kosten betragen 84 Euro pro Person. Das Angebot ist von der ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention) zertifiziert und trägt das Siegel „Sport pro Gesundheit“ vom DOSB. Als von den Krankenkassen anerkannter Beitrag zur Gesundheitsprävention ist eine Erstattung der Kosten bis zu 80% durch diese möglich. Nähere Infos und Anmeldung bei Peter Schemkes unter Tel. 02066/4695876 bzw. peter.schemkes@ttc-muelheim.de