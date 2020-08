Die Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr hat die Anschaffung eines neuen Motors für die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) in Mülheim ermöglicht. Durch diese Zuwendung konnte für das Motor-Rettungsboot der in die Jahre gekommene Motor ausgetauscht werden.

"Das Boot ist einem soliden Zustand, so dass die Anschaffung eines neuen Bootes nicht in Frage kam", so Frauke Jerabeck, Vorsitzende der DLRG Mülheim an der Ruhr, „mit dem Austausch des Motors ist uns sehr geholfen.“

Mit dem neuen Motor, der fachmännisch und ehrenamtlich durch einen Kameraden der DLRG montiert und in Betrieb genommen werden konnte, kann das Boot nun wieder zuverlässig und langfristig für den Wasserrettungsdienst an der Ruhr, sowie zu Einsätzen, zu denen die DLRG auch von der Feuerwehr als Unterstützung angefordert wird, eingesetzt werden.

Auch Henner Tilgner, Vorsitzender der Sparkassenstiftung in Mülheim an der Ruhr, freut sich, die DLRG in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen zu können.