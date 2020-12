Seit 1984 wird auf Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) in Bethlehem von einem Kind das Friedenslicht entzündet und als Symbol der Hoffnung auf Frieden mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Von Wien aus übernehmen die Pfadfinderverbände die Weiterverteilung in ganz Europa.

So werden auch die Jungpfadfinder des Stammes St. Joseph in Heißen das Friedenslicht aus Bethlehem übernehmen und in einer kleinen Feierrunde in ihre Gemeinde tragen. Die Pfadfinder wollen, dass anschließend das Friedenslicht in viele Wohnungen gelangt und wollen mit dem Friedenslicht gerade in Corona-Zeiten ein Zeichen setzen.

Am Mittwoch, 16. Dezember, von 18.30 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 13 Uhr besteht in der Zeit für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich unter Einhaltung strenger Corona-Regeln das Original Friedenslicht aus Bethlehem in der Kirche St. Joseph, Hingbergstraße 391, mit einer mitgebrachten Kerze oder einem Windlicht abzuholen. Die Pfadfinder erbitten in diesem Zusammenhang um eine freiwillige Spende, die sie unter anderem dem von der Gemeinde St. Joseph unterstützten Kinderheim in Medellin, Kolumbien, zur Verfügung stellen wollen.