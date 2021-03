Von RuhrText

Generell heißt es in Statistiken, dass die Spendenbereitschaft im Corona-Jahr 2020 sogar ein wenig zugenommen hat. Davon hat der Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) mit Sitz an der Frühlingstraße in Speldorf nichts gemerkt. Das Firmen-Sponsoring hat abgenommen, Großspenden blieben aus. Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung des VBGS fielen der Coronaschutzverordnung zum Opfer. Auch hier gab es nicht unerhebliche finanzielle Einbußen im Vergleich zum Vorjahr. Und das Jahr 2021 begann mit einem weiteren Tiefschlag. Einer der Busse fällt durch Totalschaden aus, ein neuer muss angeschafft werden. Aber wie?



Seit dem Frühjahr 2020 fielen auch die inklusiven Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote aus. Damit konnten auch zum Teil die Mitgliedsbeiträge nicht mehr erbracht werden. „Weiter laufen dennoch die monatlichen Kosten, die für Büromiete mit zugehörigen Nebenkosten sowie notwendige Versicherungen aufgebracht werden müssen. Mit einer nicht unerheblichen Summe kommt außerdem die Unterhaltung der Fahrzeuge hinzu. Der Fahrdienst bringt die beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen gegen ein kleines Entgelt hin zu den Sport-, Bildungs- und Therapiestätten sowie wieder zurück. Bislang konnte der VBGS diese Beträge aus Rücklagen bestreiten, die inzwischen aber aufgebraucht sind“, erklärt VBGS-Vorsitzender Alfred Beyer.

Und dann noch der Totalschaden an einem der Busse! Zur Finanzierung eines neuen, dringend benötigten Busses mit einem Kostenaufwand im fünfstelligen Bereich fehlt das Geld. Durch die derzeitige Lage ist der Verein nicht in der Lage, selbst eine größere Summe beizusteuern. Daher bleibt nur die Hoffnung, dass sich genügend Sponsoren finden. Alfred Beyer erklärt die Dringlichkeit: „Für die Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, ist es enorm wichtig, dass wir unsere Angebote nach der Aufhebung der Corona bedingten Einschränkungen wieder aufleben lassen. Diese Menschen müssen wieder m gesellschaftlichen Leben teilhaben können und dürfen nicht abgehängt werden.“

Unterstützer gesucht

Eine Förderung durch den Bund oder das Land ist für den VBGS nicht in Sicht. Da der Verein ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Ehrenamt und Spenden existiert, ergebe sich kein Anspruch auf finanzielle Hilfen. „Personalkosten fallen nicht an, da alle Angebote und Leistungen ausnahmslos ehrenamtlich mit viel Engagement und Herzblut erbracht werden. Darunter fallen auch der Fahrdienst, die Büroarbeit, die organisatorischen Arbeiten und vieles mehr“, erklärt Alfred Beyer, der nun händeringend nach Unterstützern sucht. Der Kontakt zu ihm kann telefonisch unter (02 08) 9 95 70 85 oder per Mail an info@vbgs-muelheim.de erfolgen. Weitere Informationen zum Verein befinden sich auf der Internetseite www.vbgs-muelheim.de.