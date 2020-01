Einen besonderen Leckerbissen bietet die Musikschule Neukirchen-Vluyn e.V. am Sonntag, 26. Januar, um 11.30 Uhr in Raum 1.09 der Musikschule, Diesterwegstraße 1a.

Bei der Jazz-Matinee, die seit vielen Jahren von den Jazzern der Musikschule gestaltet wird, ist als Gast Eike von der Leyen am Saxophon zu hören. Von der Leyen ist unter seinem Künstlernamen Eike Sax schon mit vielen namhaften Bands (Bläck Fööss, Brings und viele mehr) und Künstlern (Anke Engelke, Marla Glen, Tom Gäbel aufgetreten.

Regelmäßig konzertiert er sowohl bei großen Firmen als auch in der Jazz-Szene, im Radio und Fernsehen. In der Musikschule wird er unterstützt von Arno Brechmann (Gesang), Albert Lamich (Piano), Steffen Molderings (Bass) und Peter Härtel (Schlagzeug). Neben Jazz Standards werden dabei auch populäre Titel wie „The windmills of your mind“ – bekannt geworden in der Fassung von Sting – etc. zu hören sein. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, die Plätze sind beschränkt und der Eintritt ist frei.