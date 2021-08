Musikalische Grüße aus Baasem in der Eifel sendet der Chor Friends.

Dass der Workshop tatsächlich stattfinden konnte, war bis zuletzt aufgrund der Coronapandemie nicht klar. Umso größer war bei den Sängerinnen und Chorleiter Jens Langenberg die Freude, als die gesetzlichen Bestimmungen es gestatteten. Mit begeistertem Elan wurde gemeinsam am nächsten Chorkonzept gefeilt, das sich rund um das Thema „Glück“ drehen wird. Dass die geplanten beiden Konzerte dieses Jahr aufgrund Coronavorgaben nicht stattfinden können, macht die Friends natürlich traurig, aber es heißt, man braucht immer ein Ziel und das verfolgen die Chorsängerinnen aus Holten mit großem Eifer und Engagement. Die während der letzten eineinhalb Jahre abgehaltenen Online- sowie gelegentlichen Außenproben haben das stark lädierte Vereinsleben etwas aufgegangen und die einstudierten Lieder konnten während des Workshops endlich wieder zusammen – natürlich mit Abstand - gesungen werden, was zu vielen Glücksmomenten führte.

Nun hoffen die Friends, dass die noch ausstehenden Konzerte so bald wie möglich nachgeholt werden können; wann und wo wird zu gegebener Zeit noch mitgeteilt. Wer sich regelmäßig auf dem laufenden halten will, kann sich auf der Facebookseite des Chor Friends Oberhausen e.V. über das aktuelle Geschehen informieren.