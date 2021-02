Kultkneipe muss weichen

Ein Anblick, den man so nicht mehr lange zu sehen bekommt. Das Gebäude, in dem die Kultkneipe "Yesterday" beheimatet war, muss abgerissen werden. Im Zuge des Ausbaues des dritten Eisenbahngleises für die Güterbahnlinie "BeTuWe" wird der Patz dringend benötigt. Der Ausbau, der lange Zeit stockte, weil der Deutschen Bahn Zugeständnisse im Berich Brandschutz- sowie Lärmschutzmaßnahmen abgerungen werden mussten, sieht unter anderem auch einen Umbau der Fußgängerunterführung vor. Was zu begrüßen wäre, gehört dieses Dreckloch dann endlich der Vergangenheit an. Schade ist allerdings, dass das von vielen Sterkradern liebgewonnene Szenelokal "Yesterday", welches schon seit Oktober 2020 geschlossen ist, auch weichen muss. War es doch Nachtschwärmern ein festes Ritual, auf dem Heimweg dort noch ein Absackerbierchen zu trinken.Nun werden ab März die Bagger hier Fakten schaffen. Ob dann aber der Bahnausbau zeitnah danach erfolgt, ist durchaus noch kein Faktum. So kann es durchaus noch eine geraume Zeit dauern, bis das dritte Gleis dann tatsächlich realisiert wird. Womit der Abriss des "Yesterday" verfrüht wäre.