In einer heute Vormittag durchgeführten Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium NRW wurden die Kommunen über die geänderten Lieferplanungen der Impfstoffe informiert. In einer Meldung der Landesregierung heißt es:

„Die Landesregierung muss die Impfplanung kurzfristig anpassen: Durch die geänderten Lieferplanungen von BioNtech (ca. 100.000 Impfdosen weniger als ursprünglich vorgesehen) finden in der kommenden Woche keine neuen Erstimpfungen statt. Zweitimpfungen werden aber wie geplant durchgeführt. Ab dem 1. Februar können dann die Impfungen in den Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen fortgesetzt werden. Die Betriebsaufnahme der Impfzentren und die Erstimpfungen für die Über-80-Jährigen starten ab dem 8. Februar. Die Terminvergabe für die Über-80-Jährigen beginnt wie geplant am 25. Januar.“

Eigentlich startklar

Krisenstabsleiter Michael Jehn nahm an der Abstimmung teil. „Ich bedaure sehr, dass die Impflieferungen nicht wie geplant erfolgen können und kann den Unmut der Betroffenen, deren Impfung sich jetzt verzögert, verstehen. Wir wären im Impfzentrum startklar gewesen. Damit sind alle vorgeplanten Erstimpfungen in den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen bis zum 31. Januar abgesagt. Davon ausdrücklich nicht betroffen sind die Zweitimpfungen in den Alteneinrichtungen, die weiterhin stattfinden.“

Informationsschreiben

Die Informationsschreiben an die rund 14.000 Über-80-Jährigen befinden sich in der Postverteilung und werden aktuell an die Bürger verschickt. Der Inhalt: Ein allgemeines Informationsschreiben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann mit alle wichtigen Informationen zur Vereinbarung eines Termins, zum Ablauf der Impfung und zu benötigten Unterlagen sowie ein Schreiben der Stadt Oberhausen mit weiteren Informationen zum Oberhausener Impfzentrum.

Im Informationsschreiben ist noch von der Öffnung ab dem 1. Februar die Rede. Für die Bürger ändert sich jedoch an dem Verfahren nichts. Bereits ab dem 25.01.2021 können sie einen persönlichen Termin vereinbaren, der Start des Impfzentrums in der Willy-Jürissen Halle verschiebt sich um eine Woche auf den 8. Februar“, erläutert Jehn den geänderten Zeitablauf.