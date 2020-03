Hubsteiger im Einsatz

Der Hubsteiger für die jährlichen Schnittarbeiten an den Platanen auf dem Saporoshje-Platz war ein Winzling gegenüber dem, jetzt am Bert-Brecht-Haus zum Einsatz kam. Der Grund waren Wartungsarbeiten an den Mobilfunkmasten. Dort wurden Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, alte Bauteile durch aktuellere ersetzt.