In der Helios St. Elisabeth Klinik ist die Corona-Schutzimpfung gestartet. Eine Thermobox mit den Impfdosen von Biontech/Pfizer ist mit hohen Sicherheitsstandards ins Krankenhaus geliefert worden. Somit konnten wenig später Mitarbeiter die erste von zwei zur Immunisierung notwendigen Impfungen erhalten.

Die Impfung erfolgte durch eigenes medizinisches Fachpersonal.

Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit ist nach Maßgabe der durch das Bundesministerium für Gesundheit erlassenen Coronavirus-Impfverordnung sowie der Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) eine Priorisierung bestimmter Personengruppen bei der Impfung vorgesehen, die auch das "Helios" beachtet. „Über diesen ersten Impftag bei uns im Hause habe ich mich sehr gefreut. Wir orientieren uns bei der Reihenfolge der Impfungen an den geltenden Verordnungen. Die ersten Impfkandidaten waren heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Teams des Notfallzentrums, der Intensivstation und unserer Covid-Isolierstation“, erläuterte Dr. Klaus Findt, Ärztlicher Direktor des Hauses.

Bereits in den kommenden Wochen werden weitere Impfdosen erwartet. Dann geht es vorwärts mit den Schutzimpfungen für Pflegeteams und medizinisches Personal. Eine große Bereitschaft dabei zu sein, ist beim Krankenhaus-Team spürbar.