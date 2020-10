Mit Beginn der dunklen Jahreszeit zieht die Polizei Blender aus dem Verkehr. Im Oktober ist die Polizei in Oberhausen verstärkt im Einsatz und legt das Augenmerk bei den Verkehrskontrollen auf die Beleuchtung der Fahrzeuge. Wer sicher gehen will, sollte also vorher seine Fahrzeugbeleuchtung bei einem Lichttest in den Mitgliedsbetrieben der Kfz-Innung überprüfen lassen.

Die dunkle Jahreszeit mit Regen, Nebel und Schnee erschwert die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. “Ziel der Kontrollen ist es nicht, möglichst viele zur Kasse zu bitten“, sagt Dirk Marten, Verkehrssicherheitsberater der Polizei. „Wir wollen das Problembewusstsein der Autofahrer für korrekte Fahrzeugbeleuchtung schärfen. Jeder sollte rechtzeitig an die Folgen der ungünstigeren Licht- Wetter- und Straßenverhältnisse denken und sein Fahrzeug prüfen lassen. Bei Dunkelheit und Dämmerung ereignen sich mehr Unfälle, als nach der Verkehrsbelastung zu erwarten wäre.

Jüngere "gleichgültiger"

Wilhelm Köster, vom Autopark Köster sagt, „Es kommen überwiegen ältere Fahrzeugführer um die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge überprüfen zu lassen. Die jüngere Generation ist in dieser Hinsicht gleichgültiger und nimmt sich weniger Zeit für die Sicherheit ihrer Fahrzeuge.“

Damit Autofahrer sicher unterwegs sind, sollten sie ihr Licht am Auto checken lassen. Vom 1. Bis zum 31. Oktober überprüfen Meisterbetriebe der Kfz-Innung im Zuge des „Licht-Test 2020“ die Beleuchtungsanlage. Häufig sind die Fehler schnell und kostenlos behoben sagt Wilhelm Köster. Nur wenn Ersatzteile eingebaut oder umfangreiche Einstellarbeiten notwendig sind, fallen Kosten an. Die Licht-Test-Plakette dokumentiert dann die einwandfreie Funktion der Beleuchtung.

Verkehrswacht mahnt

„Offenbar sind immer noch zu viele Unbelehrbare unterwegs“, weiß Willi Taubner, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Oberhausen. „ Deshalb ist es richtig, die Lichtmuffel intensiv ins Visier zu nehmen um Irritationen auf der Straße zu vermeiden. Bei der Aktion „Licht-Test-2019“ vom Kfz-Gewerbe und Verkehrswacht war die Beleuchtung von 32,6% der überprüften Pkw fehlerhaft. Das wäre auf den Pkw-Bestand hochgerechnet über 15 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen, die die Sicherheitsvorgaben nicht erfüllen. Jedes zehnte Fahrzeug blendete den Gegenverkehr und fast ebenso viele leuchteten die Straßen mit falsch eingestellten Scheinwerfern nicht richtig aus - gerade in der dunklen Jahreszeit ein hohes Sicherheitsrisiko.