Weihnachten naht, und wegen der bevorstehenden Feiertage ändert sich die Abholung der Müllgefäße, Papier- und Biotonnen sowie Gelben Säcke/Tonnen. Los geht’s bereits am Samstag, 19. Dezember. Dann werden die Tonnen in den Straßen geleert, die sonst erst am Montag, 21. Dezember, an der Reihe gewesen wären.

Am Montag, 21. Dezember, wird der Müll für Dienstag, am Dienstag für Mittwoch, am Mittwoch für Donnerstag und schließlich an Heiligabend für den 1. Weihnachtstag abgeholt. Vom 28. bis 31. Dezember kommt die Müllabfuhr wie gewohnt. Für Neujahr werden die Tonnen schließlich am Samstag, 2. Januar 2021 geleert.