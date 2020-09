In Oberhausen wurden bisher 32.145 Corona-Tests durchgeführt, davon 5.602 an der Drive-In-Teststation (Stand 28. September), die am 14. März an der Lindnerstraße vor dem Stadion Niederrhein den Betrieb aufgenommen hat.

Nun wird der Standort verlegt: Seit gestern befindet sich das Testzentrum in der Fahrzeughalle des Katastrophenschutzes an der Brücktorstraße, die Zufahrt erfolgt über die Einfahrt zur Feuerwache I an der Brücktorstraße 30 in 46047 Oberhausen. Der bisherige Drive-In an der Lindnerstraße (Niederrheinstation) wird dann geschlossen und wieder abgebaut.

Zum Ablauf:

Am Drive-in wird ausschließlich auf Anforderung durch das Gesundheitsamt oder auf der Grundlage einer Überweisung/Verordnung der niedergelassenen Ärzte getestet. Allen Patienten wird ein konkreter Termin benannt. Darüber hinaus werden im Bedarfsfall angeordnete Gruppentestungen strukturiert über den Drive-in geführt.

Bereits auf der Brücktorstraße werden Hinweisschilder in beide Fahrtrichtungen auf die Zufahrt zum Feuerwehrgelände hinweisen, die Testpersonen fahren mit ihrem Fahrzeug durch die Schrankenanlage auf das Gelände der Hauptfeuerwache. Anschließend werden sie über eine auffällige Beschilderung zur Eingangsspur des neuen Drive-in geleitet. Zur Probenentnahme werden die Fahrzeuge der Reihe nach in die Halle geleitet. Die Testung erfolgt durch das geöffnete Autofenster. Nach Beendigung der Testung, die nur wenige Sekunden dauert, können die Fahrzeuge die Halle auf der gegenüberliegenden Seite verlassen. Über eine beschilderte Spur werden die Fahrzeuge wieder zurück auf die Brücktorstraße geleitet.