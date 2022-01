Der Parkplatz am Ostfriedhof ist Donnerstag, 27. Januar, gesperrt.

Die SBO Servicebetriebe Oberhausen unterhalten in dem Auftrag der Stadt Oberhausen die fünf kommunalen Friedhöfe. Dazu gehören der Westfriedhof, der Nordfriedhof, der Ostfriedhof, der Landwehrfriedhof und der Alstadener Friedhof. Am Donnerstag, 27. Januar, steht der jährliche Pflegedurchgang auf dem Parkplatz Bergstraße am Ostfriedhof an. Aus diesem Grund bittet die SBO um Verständnis dafür, dass der Parkplatz am Donnerstag ganztägig gesperrt ist.