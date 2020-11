Die Regionalniederlassung Ruhr von Straßen.NRW gibt am heutigen Samstag, 28. November, an der Buschhausener Straße zwischen der A42-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen und der Kreuzung Katharinenstraße/Zum Eisenhammer wieder zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr frei. Seit dem Frühjahr sind dort die Fahrbahn inklusive des Geh- und Radweges von Grund auf erneuert und Schäden an Brückenbauwerken beseitigt worden.

Zugleich sperrt Straßen.NRW die Buschhausener Straße zwischen den Kreuzungen Katharinenstraße/Zum Eisenhammer und Duisburger Straße, um im Bereich der Eisenbahnbrücken die Fahrbahn zu sanieren. Zudem wird dort eine neue Wasserleitung verlegt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende März 2021 dauern. Anwohner können auf der Buschhausener Straße bis zur Baustellenabsperrung fahren. Fußgänger können den Abschnitt während der gesamten Sperrdauer nutzen. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr führt über die Duisburger Straße, die Wilms- und die Katharinenstraße.

Des Weiteren teilt Straßen.NRW mit, dass ab Ende Januar die Buschhausener Straße zwischen der Kreuzung Lindnerstraße und der A42-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen erneuert wird. Dann wird in diesem Abschnitt für mehrere Monate nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Im Anschluss an diese Arbeiten werden die Auf- und Abfahrten zur Autobahn und einzelne Kreuzungsbereiche fertiggestellt sowie die endgültigen Ampelanlagen installiert. Die Sanierung der Buschhausener Straße zwischen der Bachstraße und der Duisburger Straße dauert voraussichtlich bis Ende 2021.

Barrierefreie Querungen

Die Sanierung der Fahrbahn des etwa 2,5 Kilometer langen Abschnitts der L215, Buschhausener Straße, hat im Oktober 2019 begonnen. Straßen.NRW investiert rund 7,3 Millionen Euro aus Landesmitteln und legt unter anderem neue Rad- und Gehwege an, baut sämtliche Querungen barrierefrei aus und erneuert die Fahrbahn samt Ausstattung wie Entwässerung, Markierung und Ampeln.