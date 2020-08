In der Vestischen Straße in Höhe der Hausnummer 54 müssen aufgrund einer Kampfmittelsondierung Baugruben erstellt werden, um die Verdachtspunkte freizulegen. Im Zuge dieser Arbeiten muss zunächst die Fernwärmeleitung außer Betrieb und umgelegt werden. Aufgrund der ungünstigen Lage der Leitungen muss die Vestische Straße voll gesperrt und von der Fahnhorststraße und Rheinischen Straße als Sackgasse ausgewiesen werden. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 19. August 2020, und werden etwa fünf Wochen in Anspruch nehmen.

Aufgrund eines Fahrbahneinbruchs auf der Mülheimer Straße in Höhe der Hausnummer 176 muss der rechte Fahrstreifen der Mülheimer Straße zwischen Danziger Straße und Virchowstraße in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten werden im Zeitraum von heute, 18. August, bis Mittwoch, 26. August 2020 ausgeführt. In dem betroffenen Abschnitt der Mülheimer Straße ist mit Behinderungen zu rechnen.