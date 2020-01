7.Bowling Spieltag

Am ersten Spieltag im Jahr 2020 musste die 2.Mannschaft vom BSV Fortuna Oberhausen nach Recklinghausen. Mit der schlechten Pinzahl des Tages holten Sie dennoch 2 Siege. Man konnte gegen den BC 72 Wattenscheid mit 699 zu 655 Pins und gegen Vest Recklinghausen 3 mit 707 zu 673 Pins gewinnen. Verlor aber gegen den PSV Oberhausen 1 ( 641 zu 711 Pins ), gegen Super Bowl Dinslaken 1 ( 697 zu 824 Pins ) und gegen ABC Dortmund 3 ( 623 zu 743 Pins ).

Somit liegt man mit 51 Punkte bei 24.348 Pins auf den 4.Tabellenplatz. Bester Spieler war Dirk Müller mit 914 Pins ( höchste Einzelspiel war 206 Pin ).

Die 1.Herrenmannschaft war in Moers, von dort kam man mit 9 Punkte ( inklusive Bonuspunkte ) und 3611 Pins zurück. Das 1.Spiel im neuem Jahr war leider eine Niederlage gegen den BSV 64 Essen mit 701 zu 832 Pins. Aber dann folgten drei Siege in Folgen, gegen den VBF Oberhausen ( 671 zu 529 Pins ), gegen Vest Recklinghausen 2 ( 797 zu 725 Pins ) und gegen den BC Duisburg 3 ( 734 zu 718 Pins ) zum Schluss fehlte ein wenig Glück, denn man verlor mit 708 zu 737 Pins gegen den BC Mülheim.

So liegt man mit 42 Punkte bei 21.637 Pins auf den 5.Tabellenplatz. Bester Spieler war Christoph Kallenberg mit 989 Pins ( höchste Einzelspiel war 222 Pins ).

Auch die Damen starten mit einem Sieg in Erkelenz gegen Strikers Köln 2 mit 685 zu 617 Pins ins neue Jahr. Auch das zweite Spiele konnte man mit 619 zu 585 Pins für sich entscheiden gegen die Strikers aus Siegen. Es folge Sieg Nummer drei gegen BC Tropics Köln mit 613 zu 561 Pins. Dann war die Luft wohl raus und es folgten zwei Niederlagen und zwar gegen BC Duisburg 2 ( 528 zu 716 Pins ) und gegen Bowl&More Erkelenz ( 555 zu 680 Pin ).

Somit erreichte man 6 Punkte bei 3.000 Pins und belegt zur Zeit den 5. Tabellenplatz. Beste Spielerin war Ute Komischer mit 838 Pins.

Der nächste Ligatag ist am 9.02.2020 und dann spielen die Damen in Troisdorf Spich, die 1.Herrenmannschaft in Recklinghausen und die 2. muss in Mülheim ran. Anwurf ist um 9:45 Uhr.