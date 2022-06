Junioren EM- Belgrad

AKC: Caroline Heuser Vize- Europameisterin

Bei den Kanurennsport- Junioren- Europameisterschaften im serbischen Belgrad sicherte sich die erst 15jährige Kanutin vom Alstadener Kanu Club die Vize- Europameisterschaft im Viererkajak über die 500m Distanz.

Nach einem 14tägigen Trainingslager in der Sportschule Kienbaum am vergangenen Montag in Belgrad angereist schaffte es das „Küken“ in der deutschen Mannschaft sich kurzfristig an das schwülheiße Klima vor Ort zu gewöhnen. Nach ersten Fahrten auf dem ca. 28 Grad warmen Wasser stand bereits fest, dass in Belgrad schnelle Zeiten gefahren werden. Bis zum Vorlaufstart am Donnerstagnachmittag wurde dann noch an der Abstimmung des Bootes gearbeitet, Sitzpositionen variiert um durch optimal Gewichtsverteilung die Wasserlage zu optimieren sowie an der Streckentaktik gefeilt. Zum Vorlauf selbst wurden die Nerven der jungen Damen dann durch eine defekte Startanlage erst einmal gehörig auf die Probe gestellt. „Nach dem einschwimmen in die Anlage nahmen wir die Paddel hoch in die Starthaltung, zwanzig bis dreißig Sekunden passierte nichts, dann wurde der Start abgebrochen. Das gesamte Feld musste rückwärts paddelnd die Startanlage verlassen. Anscheinend gab es einen Defekt auf Bahn 2. Wir kreisten eine Runde hinter dem Start, dann konnten wir erneut einfahren“. Im zweiten Versuch gelang der Start dann und der deutsche Viererkajak mit Bautista-Baroso/Brucker/Heuser und Westphal sicherte sich den direkten Einzug ins Finale am Sonntagmorgen. Nach Auswertung des Rennens und der in dessen Verlauf gesammelten Daten wurde weiter an der Abstimmung im Boot gearbeitet. Eine gewisse Sicherheit ergab sich, als ein Aufkleber die Historie des von den Damen Junioren gefahrenen FES- Viererkajaks offenbarte:“ Auf dem Boot klebte ein Sticker mit dem Aufdruck K4 2004. Es stellte sich heraus, dass mit diesem Boot Kanu- Ikone Birgit Fischer vor 18 Jahren in Athen Olympiasiegerin geworden war. Das war schon einmal was...“.

Zum Finale am Sonntagvormittag passte dann alles. Direkt vom Start weg setzten sich der deutsche und der ungarische Viererkajak etwas vom Feld ab. Während die Ungarinnen vom Start an immer eine „Nasenlänge“ vorne waren, versuchten die deutschen Juniorinnen immer wieder ihre Bootsspitze in Führung zu bringen. Im Ziel mussten sich Bautista.Baroso/ Brucker/ Heuser und Westphal jedoch den stark fahrenden Ungarinnen geschlagen geben. Für die erst 15jährige Caroline Heuser ein Riesenerfolg. „Ich habe mich riesig gefreut. Eigentlich wäre ich ja gar nicht dabei gewesen. In den Qualifikationskriterien wurden lediglich die 16- 18jährigen Sportler/-innen zugelassen. Das fanden wir nicht fair, es ging nach Alter und nicht nach Können, obwohl die Wettkampfregeln einen Start mit 15 Jahren zulassen. Mein Vater hat dann einige Gespräche geführt und schließlich ein Startrecht zur Qualifikation beantragt. Schön, dass das geklappt hat.“

Bereits am übernächsten Wochenende geht es für Caroline Heuser mit den Vorbereitungen auf die Junioren- Weltmeisterschaften in Szeged/ Ungarn Anfang September weiter. Dann steht ein dreiwöchiges Grundlagentrainingslager in Kienbaum an. Bis dahin heißt es in Oberhausen- Alstaden zu improvisieren „ Bei den kurzen Abständen zwischen den Trainingslagern und den hohen Spritpreisen findet momentan kein Bootstransport statt. Mein neues Wettkampfboot liegt also derzeit in Kienbaum auf einem Hänger im Außengelände. Mal schauen, was wir noch in der Halle haben...“. Zumindest die Paddel, die nach der Europameisterschaft im Bootshänger wieder nach Kienbaum gingen, werden am kommenden Wochenende wieder in NRW erwartet „Gut, dass Mama sich ein neues Paddel gekauft hat. Dann habe ich bis zum Wochenende wenigstens Material. „