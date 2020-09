Bowling Ligasaison 2020/2021

Am kommenden Wochenende startet die neue Bowlingsaison. Da bei den Damen sich nicht mehr alle Mannschaften gemeldet haben startet die Oberliga 1 und 2 nur noch mit vier Teams in die

neue Saison. Bei der Oberliga 2 gehen folgende Mannschaften an den Start: BC Tropics Köln, Bowlingpalace Erkelenz 2, Fortuna Oberhausen und Strikers Köln 2.

Anwurf ist um 9:45 Uhr in Erkelenz.

Da die Ligasaison 2019/2020 nicht zu Ende gespielt wurde und die 1.Mannschaft vom BSV Fortuna Oberhausen auf den letzten Platz stand, ist man abgestiegen in die Landesliga hier spielt

man mit: ABC Dortmund, Assindia Miners 2, BC 72 Wattenscheid, Fortuna Oberhausen 1, Fortuna Oberhausen 2 und den PSV Oberhausen 2.

Anwurf ist hier auch um 9:45 Uhr in Red Bowl Soest.

Der zweite Ligatag ist am 4.10.2020 die Damen und Herren haben dann einen Heimstart in Knippi`s Bowling Palace.