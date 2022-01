Am 15. Januar 2022 schwammen Thorsten Wagener, Christian Storzer und Olivier Zimmermann vomRWO Endurance Team sage und schreibe 10km = 10.000 m = 400 Bahnen auf der 25m Bahn an einem Stück herunter. Die SG Remscheid e.V. führte diesen Trainingsklassiker zum wiederholten Mal im Hallenbad Remscheid durch und neben den eigenen Athleten konnten sich auch externe Sportler/innen anmelden. Nachdem Thorsten Wagener das Event bereits vor zwei Jahren erfolgreich meisterte, konnte er die Triathleten Christian Storzer und Olivier Zimmermann überreden als Auftakt der Saisonvorbereitung Ironman 2022 am 15. Januar auch in Remscheid zu starten. Die familiäre Veranstaltung wurde coronabedingt ohne Zuschauer durchgeführt. Geschwommen wurde auf 6 Bahnen mit maximal 6 Teilnehmern Pro Bahn. Die Einteilung der Bahnen erfolgte nach gemeldeten Vereinen, sodass die RWO Starter unterstützt von einer befreundeten Triathletin aus Duisburg auf einer Bahn schwimmen konnten, was sehr vorteilhaft war. Geschwommen wurden jeweils 4 x 25 x 100 jeweils mit einer 5-minütigen Pause, in der man sich am Buffet verpflegen konnte. Als Abgangszeit wählten die Vier 2:10 Minuten, wobei sie im Durchschnitt eine Durchgangszeit von 1:40 Minuten halten konnten. Trotz vorheriger Bedenken aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit schwammen alle Aktiven die Strecke ohne größere Probleme durch. Die letzten 10 x 100m tun natürlich weh, die Schultern schmerzen, die Wade rechts oder links zwickt und zwackt, aber zum Ende hin siegt die Euphorie über den Schmerz und freudestrahlend klatschten sich alle im Ziel ab.

Und wer weiß, vielleicht ist hier der Grundstein zu einer neuen Tradition entstanden…den sportlichen Start ins Jahr mit dem Klassiker 100x100m Schwimmen zu beginnen