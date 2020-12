Liebe 69ers,

Liebe Fans der 69ers,

ein sehr turbulentes Jahr geht zu Ende. Leider kam das Leben 2020 zum Stillstand, wie man es nie zuvor erlebt hat. Ein großer Dank geht an dieser Stelle raus an euch Mitglieder und Fans, weil wir dieses dynamische Jahr zusammen durchgestanden haben. Haltet weiterhin die Stimmung in den Mannschaften und außerhalb des Vereins aufrecht, auch wenn dies nur im kleinen Kreis oder auf dem virtuellen Weg funktioniert. Im neuen Jahr wollen wir dann wieder gemeinsam das Vereinsleben genießen und zusammen "malochen", um in den Ligen voll durchzustarten. Vor dem Jahreswechsel wünschen wir allen Mitgliedern und Fans einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Viele Grüße

69ers - Abteilungsleitung