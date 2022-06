Das RWO Endurance Team ist in Oberhausen beheimatet und steht für Ausdauersport in der Region. In dieser Saison stellen die Triathleten erstmalig in der Landesliga M eine Mannschaft. Jede neue Mannschaft startet verpflichtend in dieser untersten Liga. Am Saisonende steigen die ersten vier Teams auf. Der direkte Aufstieg ist das Ziel der ambitionierten RWO Triathleten.

Das Team besteht aus Marco Bühring, Kevin Engler, Sven Gerhards, Christopher Goldau, Chris Haufe, Michael Jankowski, Robert Kempf, Lukas Kokozinski, Thomas Müthing, Timo Schaffeld, Bastian Siemes und Muhyun Yang.

Der Saisonauftakt wird am 26. Juni beim Sparda Münster City Triathlon über die Sprintdistanz erfolgen. Aufgrund von Umbauarbeiten am Freibad wird in Kamen am 10. Juli lediglich ein Duathlon über die Kurzdistanz erfolgen.

Am 7. August findet beim Sassenberg Triathlon das dritte Rennen über die Olympische Distanz statt, ehe die Saison am 4. September beim Nibelungen-Triathlon in Xanten mit einer weiteren Olympischen Distanz ihren Abschluss findet.